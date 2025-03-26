Россиянам рассказали, как определить первую стадию алкоголизма

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, формируется не сразу. Заболевание начинается с привычки расслабиться с кружкой пива или бокалом вина, но постепенно человеку начинает требоваться все больше спиртного и остановиться без помощи специалиста становится невозможно.