Россиянам рассказали, как определить первую стадию алкоголизма

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, формируется не сразу. Заболевание начинается с привычки расслабиться с кружкой пива или бокалом вина, но постепенно человеку начинает требоваться все больше спиртного и остановиться без помощи специалиста становится невозможно.
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