Лига чемпионов стартует! «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Барса» примет «Антверпен», «Ман Сити» – «Црвену Звезду», «ПСЖ» против «Боруссии»

Во вторник «Милан» примет «Ньюкасл», «Барселона» – «Антверпен», «Манчестер Сити» сыграет дома с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять дортмундской «Боруссии».
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