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Психолог Абравитова: кино и детский опыт могут влиять на развитие коулрофобии

Психолог Абравитова: кино и детский опыт могут влиять на развитие коулрофобии

Плотный грим мешает распознавать эмоции и намерения клоуна, вызывая тревогу. Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила причины этого страха — коулрофобии, сообщает RT .

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