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Закон, порядок, государство

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В Мордовии полицейские и общественники организовали для детей сотрудников органов внутренних дел мероприятие «Масленица идет – весну ведет!»

В Мордовии полицейские и общественники организовали для детей сотрудников органов внутренних дел мероприятие «Масленица идет – весну ведет!»

Масленица – один из тех праздников, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, хранимые и передаваемые из поколения в поколение.

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