Москали-бессарабы, мэр, клоуны и… собачий грумер – жертвы мовного гестапо в Одессе

Павел Бадаев 8 октября 2026 г., 23:29 Когда на Одессу полетели первые КАБы, кто первый примчался из Киева? Министр по вопросам восстановления? Но это если ….
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