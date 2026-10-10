Полиция и ОМОН провели рейд у Белого рынка в Челябинске

В Челябинске полиция, дружинники и ОМОН провели профилактический рейд у Белого рынка после массовой драки с выстрелами, случившейся на прошлых выходных.
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