Полный проект украино-российского договора от апреля 2022 в Стамбуле

Проект украино-российского договора от апреля 2022 г. впервые опубликован полностью NYTГлавные пункты: - Обе стороны согласились исключить Крым из своего договора, оставив его под российским контролем, но без признания Украиной.
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