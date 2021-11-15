автор - Политические будни Что нам не нравится в представителях южных республик? Их привычки и попытки перенести их к нам.
Дагестанец рассказал, почему они ходят толпой и с оружием
Комментарии
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Семен Дремин
Горыныч
Ходят толпами потому что трУсы. Когда даг один, он тише воды, ниже травы.
правда Ваша.............
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3 час.
1
Лада Мира
Алексей
Они разные, есть и порядочные.
Порядочные из тех кто жить начал вдали от могил своих предков годов с 60-х ,70-х и у кого уже и внуки и правнуки родились в центральных районах России. Знаю пенсионеров, семью с Кавказа живущую с 70-х годов в Поволжье. Она учиться приехала после школы ,Он служил в СА -познакомились ,поженились и полвека уже живут ,дети,внуки ,правнуки .
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43 мин.
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