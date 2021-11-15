Дагестанец рассказал, почему они ходят толпой и с оружием

Ходят толпами потому что трУсы. Когда даг один, он тише воды, ниже травы.

Лада Мира

Алексей Они разные, есть и порядочные.

Порядочные из тех кто жить начал вдали от могил своих предков годов с 60-х ,70-х и у кого уже и внуки и правнуки родились в центральных районах России. Знаю пенсионеров, семью с Кавказа живущую с 70-х годов в Поволжье. Она учиться приехала после школы ,Он служил в СА -познакомились ,поженились и полвека уже живут ,дети,внуки ,правнуки .