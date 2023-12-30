Астраханские пожарные спасли из огня двух детей и трёх взрослых

Крупный пожар произошёл сегодня в 7:20 в Трусовском районе на улице Димитрова. Вызов принял дежурный караул 17 пожарно-спасательной части: им сообщили, что в пятиэтажном доме на последнем этаже горит квартира.
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