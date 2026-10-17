Судан: Четверо мирных жителей были убиты в своем автомобиле в результате удара беспилотника в Анкуше, недалеко от Абу-Забада, штат Западный Кордофан, 17 октября.
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