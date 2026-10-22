Сербия, серьёзно укрепившая армию, сегодня способна отпугнуть НАТО от повторения агрессии. Такое мнение в интервью Sputnik Serbia высказал бывший президент страны Александр Вучич, порассуждав о том, почему альянсу было бы трудно решиться на бомбардировки Белграда.