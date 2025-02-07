Британия требует от Apple пойти на беспрецедентную уступку

Правительство Великобритании требует от Apple создать “черный ход”, позволяющий ему получать доступ ко всему контенту, который любой пользователь устройств американской компании по всему миру загрузил в облако, сообщили The Washington Post люди, знакомые с этим вопросом.
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