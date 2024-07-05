Отставка премьер-министра Великобритании Риши Сунака, а также поражение на выборах в парламент Консервативной партии стали результатом того, что за последние годы правительство страны создало очень много сложностей.
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