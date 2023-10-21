В МОК ответили на слова Путина об этнической дискриминации российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что недопуск российских спортсменов на международные соревнования является этнической дискриминацией.
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