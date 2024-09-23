Юрист рассказал, что мошенником часто нужно от своих жертв лишь несколько цифр для взлома

Достаточно и кода доступа к Госуслугам Часто аферистам достаточно получить для взлома лишь несколько заветных цифр — например, код доступа к сервису государственных услуг, который приходит в SMS, рассказал РИАМО юрист Центра социальной адаптации им.
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