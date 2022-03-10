Daily Storm

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США опровергли наличие лабораторий по разработке биологического оружия на Украине

США опровергли наличие лабораторий по разработке биологического оружия на Украине

По словам представителя Госдепа, у страны никогда не было таких плановРуководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс опроверг информацию о том, что власти США контролировали химические или биологические лаборатории на Украине.

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