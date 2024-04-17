Женщина получила ранение при падении украинского БПЛА в Воронеже

РИА Новости/Cтрингер Женщина 1956 года рождения получила ранения при падении подавленного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронеже, сообщил 17 апреля в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
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