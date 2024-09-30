Мифы о круизах. Первый!

﻿﻿Круиз – моя мечта, но долгое время я думала, что это невозможно из-за стереотипов(( Недоразумение 1: Дорого! Да, это дорого, если не знать некоторых секретов)) Что может помочь вам сэкономить? В первую очередь продолжительность круиза - есть варианты 1-3 дня и они очень дешевые, 10-15 тысяч рублей (по состоянию на 24.