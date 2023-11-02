Подмосковный Фонд микрофинансирования снизил ставки по займам для бизнеса

Московский областной фонд микрофинансирования снизил ставки по займам для бизнеса 1 ноября. Так, ставка по залоговым займам для приоритетных направлений бизнеса сроком до года составила 10%, сроком более года — 9-11%.
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