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Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности по ключевым стратегическим объектам Украины, сообщили в Министерстве обороны .

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