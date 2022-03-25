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Украинская оккупация Европы

Украинская оккупация Европы

Происходящее в последние годы с Европой напоминает Великое переселение народов в первые столетия нашей эры В те давние, хорошо забытые времена несчастные племена, численностью до 100-200 тысяч человек (каждое) в целом (включая женщин, детей, стариков), способные выставить по 20-30 тысяч воинов каждое, при этом люто ненавидящие друг друга и гораздо чаще сражавшиеся друг с другом, чем объединявшиеся в коалиции против Рима, внезапно стёрли с лица земли великую тысячелетнюю империю, чьё население колебалось в районе 50-60 миллионов, а вооружённые силы достигали 300 (а по оптимистичным оценкам и 600) тысяч человек.

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