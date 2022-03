В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (Baylor College of Medicine) обнаружили, что олеиновая кислота, вырабатываемая в мозге, является важным регулятором процесса, который обеспечивает обучение и память и поддерживает правильную регуляцию настроения.