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Собаки поймали опасную гадюку в самом центре Барнаула

Собаки поймали опасную гадюку в самом центре Барнаула

Собаки поймали гадюку в центре Барнаула. Об этом сообщает "В курсе 22". По словам очевидцев, змею заметили в районе ЦУМа — они утверждают, что это была небольшая гадюка, около 20 сантиметров в длину.

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