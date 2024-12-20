Инвалиду в Карелии вернули льготы после вмешательства журналистов

Министерство социальной защиты и Карельский экологический оператор отреагировали на материал портала «RuNews» Тект, фото: Елена Малишевская Льготы на оплату коммунальных услуг вернули жительнице Сегежи Галине Витикайнен.
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