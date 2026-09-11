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Певица Слава заявила, что снова будет выпивать после лечения

Певица Слава заявила, что снова будет выпивать после лечения

После курса антидепрессантов певица Анастасия Сланевская (Слава) решила вернуться к привычному образу жизни и не ограничивать себя в развлечениях.

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