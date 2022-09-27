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Дорожникам в Карелии указали на плохую работу с мостами и трубами

Дорожникам в Карелии указали на плохую работу с мостами и трубами

Эксперты с представителями КУ РК «Управтодор РК» и подрядчиков-субподрядчиков выборочно осмотрели некоторые автодороги регионального или межмуниципального значения, которые содержатся по госконтрактам и сформулировали ряд претензий к исполнителям.

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