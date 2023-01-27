Серьёзно, если смотреть спереди. Тело как у тяжелоатлета, рога большие, вид серьезный. Очевидно, этот парень не понимает шуток.
Популярные статьи
- Иосифа Виссарионовича нередко называют "эффективным менеджером" за его высочайшие достижения в управлении страной
- По словам президента, если говорить о ракетах ПВО различного назначения, «российское производство сопоставимо со всем мировым»
- Вице-премьер считает, что к электромобилям пока стоит относиться осторожно, поскольку нет системы их утилизации
Свежие комментарии