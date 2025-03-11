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Царьград

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Андрей Турчак вручил квартиры Героям России за участие в СВО

Андрей Турчак вручил квартиры Героям России за участие в СВО

Глава Республики Алтай Андрей Турчак вручил сертификаты на трехкомнатные квартиры Героям России – участникам СВО Данияру Джартанову и Амыру Аргамакову, отметив их заслуги перед Родиной.

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Комментарии
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Амара Карпова
Это правильно👍😎
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