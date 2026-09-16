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Сомалийские пираты вернулись

Сомалийские пираты вернулись

Война между США и Ираном и политическая нестабильность в Сомали привели к возрождению пиратства в районе Африканского РогаИнтернет-энциклопедия "Рувики" одка сомалийских пиратов, захваченная в 2008 году экипажем сторожевого корабля ДКБФ "Неустрашимый".

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