Сомалийские пираты вернулись

Война между США и Ираном и политическая нестабильность в Сомали привели к возрождению пиратства в районе Африканского РогаИнтернет-энциклопедия "Рувики" одка сомалийских пиратов, захваченная в 2008 году экипажем сторожевого корабля ДКБФ "Неустрашимый".