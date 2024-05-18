«Отсутствие темпа связано не с этим». Владимир Башмаков о проблемах Red Bull в Имоле

«Отсутствие темпа связано не с этим». Владимир Башмаков о проблемах Red Bull в ИмолеGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков высказался о проблемах команды Red Bull Racing на старте гоночного уик-энда Формулы 1 в Имоле.