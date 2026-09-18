Эксперты советуют не оставлять велосипеды на ночь в снежной влаге

Регулярный уход за велосипедом в зимний период продлит его срок службы. Помойте раму и детали тёплой водой, избегая сильного напора, и тщательно вытирайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вучич проиграл. И...
- Сербия после Вучи...
- Южная Корея дала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым