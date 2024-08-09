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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Я не пользуюсь покупными средствами для мытья пола а делаю их сама. 2 доступных рецепта.

Раньше я всегда покупала средства для мытья пола, а потом подумала, а зачем? Да, с ним полы выглядят намного чище, некоторые из них, даже оставляют приятный аромат, но, во-первых, это лишний траты, которых я хотела бы избежать, во-вторых, это химия, а я за то, чтобы минимизировать количество химии в доме, а в-третьих, многие запахи очень […].

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