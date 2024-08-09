Я не пользуюсь покупными средствами для мытья пола а делаю их сама. 2 доступных рецепта.

Раньше я всегда покупала средства для мытья пола, а потом подумала, а зачем? Да, с ним полы выглядят намного чище, некоторые из них, даже оставляют приятный аромат, но, во-первых, это лишний траты, которых я хотела бы избежать, во-вторых, это химия, а я за то, чтобы минимизировать количество химии в доме, а в-третьих, многие запахи очень […].