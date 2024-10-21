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Qualcomm представила самый быстрый мобильный процессор — 3-нм Snapdragon 8 Elite с компью...

Qualcomm представила самый быстрый мобильный процессор — 3-нм Snapdragon 8 Elite с компью...

Qualcomm представила самый быстрый мобильный процессор — 3-нм Snapdragon 8 Elite с компьютерными ядрами OryonQualcomm официально представила флагманскую однокристальную платформу нового поколения для смартфонов — Snapdragon 8 Elite.

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