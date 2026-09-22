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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Керчи открывается сезон театрализованных экскурсий: что покажут туристам

В Керчи открывается сезон театрализованных экскурсий: что покажут туристам

В Восточно-Крымском музее-заповеднике стартует новый сезон театрализованных экскурсий. Уже 7 лет их делает местный Музейный театр.

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