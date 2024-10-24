В МВД Республики Саха обратилась 71-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей в Телеграм написал главврач медучреждения, где она раньше работала, и предупредил о звонке сотрудников правоохранительных органов.
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