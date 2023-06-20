Михаил Чаплыга: «Париж поддерживает самостоятельную гарантию безопасности для Киева: что это значит для Украины и НАТО?»

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Le Monde:Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Le Monde:Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.
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