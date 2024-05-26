Наши аннигилировали целый поезд с личным составом и техникой "Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное" Еще прошлым летом, в разгар "контранаступа" британская MI-6 передала "соседям" новые разведданные, о стратегии российской армии.
"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"
Комментарии
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серый777 котов
Один бред пишут!Что ватикан про Христа . что бандерлоги про себя- сплошь и рядом враньё
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давайте пригласим делегацию хуситов с детьми отдохнуть в "Артек". Йеменцы недавно сбили пятый по счёту дрон того же типа, они это явно умеют и сантиментов не испытывают", - иронизирует Панина.....Давно ПОРА СБИВАТЬ...
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2 час.
Андрей Шурканцев
https://youtu.be/pgYKbfBkK8k
- YouTube
youtu
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1 час.
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