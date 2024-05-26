"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"

Один бред пишут!Что ватикан про Христа . что бандерлоги про себя- сплошь и рядом враньё

ВС

Вадим Скоробогатов

Давайте пригласим делегацию хуситов с детьми отдохнуть в "Артек". Йеменцы недавно сбили пятый по счёту дрон того же типа, они это явно умеют и сантиментов не испытывают", - иронизирует Панина.....Давно ПОРА СБИВАТЬ...