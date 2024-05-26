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"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"

"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"

Наши аннигилировали целый поезд с личным составом и техникой "Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"   Еще прошлым летом, в разгар "контранаступа" британская MI-6 передала "соседям" новые разведданные, о стратегии российской армии.

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Комментарии
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серый777 котов
Один бред пишут!Что ватикан про Христа . что бандерлоги про себя- сплошь и рядом враньё
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давайте пригласим делегацию хуситов с детьми отдохнуть в &quot;Артек&quot;. Йеменцы недавно сбили пятый по счёту дрон того же типа, они это явно умеют и сантиментов не испытывают&quot;, - иронизирует Панина.....Давно ПОРА СБИВАТЬ...
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