В США наконец прозрели: в американские выборы действительно пытаются вмешаться. Но не из России

Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана© AP Photo / Rick BowmerСегодня 4,8K прочитали Противостояние между ЕС и Илоном Маском выходит на новый уровень.
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