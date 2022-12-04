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Легендарный Пеле борется с тяжелым недугом и следит за ЧМ-2022

Легендарный Пеле борется с тяжелым недугом и следит за ЧМ-2022

Накануне бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Эдсон Арантис ду Насиманту, более известный как Пеле, был переведен на паллиативное лечение в хоспис, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии, назначенной в сентябре прошлого года.

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