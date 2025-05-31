Британский блогер отправится в другую страну в поисках украденных AirPods

Британский тревел-блогер Lord Miles Official рассказал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), как у него из номера отеля в Дубае украли наушники Pro, а на следующий день они оказались в Пакистане.
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