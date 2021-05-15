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Глава комитета по соцполитике Петербурга Ржаненков подал документы на праймериз ЕР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в городской парламент.

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