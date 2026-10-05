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Царьград

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Особняк Миллера обследовали дронами после пожара в Петербурге

Особняк Миллера обследовали дронами после пожара в Петербурге

Специалисты КГИОП и компании «Технопарк Санкт-Петербурга» с помощью дронов провели фото- и видеосъемку особняка Миллера на Исаакиевской площади, пострадавшего при пожаре 1 октября.

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