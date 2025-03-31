Мьянма объявила недельный национальный траур по жертвам землетрясения

В Мьянме был объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом сообщил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр Мин Аун Хлайн.
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