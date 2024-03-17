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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 39 сэйвов из 41, 7-я победа в сезоне

Даниил Тарасов признан первой звездой матча с «Сан-Хосе» (4:2). Вратарь «Коламбуса» отразил 39 бросков из 41 в этой игре.

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