Красноярец отсудил у мэрии почти 800 тысяч рублей за аварийное жилье

В редакцию NGS24.RU обратился красноярец Артем Шевченко. Мужчина десять лет прожил в бараке в Покровке, но в 2015 году дом признали аварийным, еще через год приняли решение его снести, а жильцам дать денег на покупку новых квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии