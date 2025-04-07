«ВКонтакте» появилось более 100 тысяч постов о рекорде Овечкина

Пользователи соцсети оставили порядка 5 миллионов реакций Пользователи «ВКонтакте» опубликовали свыше 100 тысяч публикаций и оставили 5,1 млн реакций о рекорде Александра Овечкина, который побил достижение канадского форварда Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.