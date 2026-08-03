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Каких запретов не хватает на пляжах Приморья

Каких запретов не хватает на пляжах Приморья

Существует всего три запрета на пляжах Приморья: ограничение подъезда автомобилей к кромке воды, запрет на движение и стоянку транспорта в водоохранных зонах и запрет на купание детей без присмотра родителей.

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