Каких запретов не хватает на пляжах Приморья

Существует всего три запрета на пляжах Приморья: ограничение подъезда автомобилей к кромке воды, запрет на движение и стоянку транспорта в водоохранных зонах и запрет на купание детей без присмотра родителей.
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