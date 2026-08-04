Как сообщил «Царьград», полковник сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что действия киевского руководства лишь откладывают тяжёлый для Украины финал, а дальнейшее давление стран НАТО на Россию способно вызвать жёсткий ответ Москвы.
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