Святые Даниил и Модест: важные дела и традиции выходных 30 и 31 декабря Елена ГалицкаяПодходя к концу года, верующие по всей России обращают внимание на дни памяти святого Модеста и пророка Даниила, которые приходятся на 30 и 31 декабря.
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