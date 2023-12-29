Святые Даниил и Модест: важные дела и традиции выходных 30 и 31 декабря Елена ГалицкаяПодходя к концу года, верующие по всей России обращают внимание на дни памяти святого Модеста и пророка Даниила, которые приходятся на 30 и 31 декабря.