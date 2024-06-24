В девяти муниципалитетах Приморья переливы из-за паводков

В Приморском крае сохраняется обостренная паводковая обстановка. По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на 24 июня 2024 года в девяти муниципалитетах зафиксированы переливы, всего в регионе выявлено 58 затопленных участков, сообщает PRIMPRESS.